الوطني للحريات يستغرب المعاملة التي يتعرض لها الليبيين بمعبر وازن

أخبارليبيا24

أبدى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان استغرابع من الأوضاع اللا إنسانية التي يتعرض لها المواطنين الليبيين بمعبر وازن ذهبية الحدودي.

وأضاف المجلس في بيان له أنه يتلقى عديد الشكاوى من المواطنين الليبيين حول التأخر المتعمد في إنجاز معاملات سفرهم.

وأشار المجلس إلى أن فرق الرصد التابعة له عاينت الوضع القائم في المعبر من خلال زيارات التقصي التي قامت بها للمعبر، حيث وثقت حالات الانتظار الطويلة التي أرهقت المسافرين وفاقمت من معاناة المرضى وأوجاعهم في انتهاك صارخ لحقوقهم وكرامتهم.

وأكد المجلس الوطني للحريات أن مدد انتظارهم بلغت أكثر من 12 ساعة لأسباب تعود لتعمد الطرف التونسي تعطيل حركة العبور إلى أراضيه.

ولفت إلى أن الجانب التونسي يسمح بعبور سيارة واحدة فقط كل ساعة دون مراعاة لحقوق المسافرين الإنسانية وحالاتهم الصحية وأغلبهم من كبار السن والمرضى الذين يقصدون تونس لتلقي العلاج أو استكماله.

وأبدى المجلس استغرابه هذه المعاملة التي تنتهك كرامة وحقوق المسافرين والمرضى الليبيين قاصدي الأراضي التونسية.

ودعا المجلس الوطني للحريات السلطات التنفيذية الليبية إلى معالجة الوضع مع الجانب التونسي ورفع المعاناة عن المسافرين والمرضى، حفاظا على الحق في حرية التنقل والسفر، وحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.