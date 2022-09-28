نورلاند: يجب وضع نظام مراجعة قوية لعوائد النفط في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 September, 2022

أكد المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” مشاركته بلقاءات عدة على هامش الاجتماع الأمم المتحدة في نيويورك ركزت على إيجاد حل لنزاع في ليبيا، قائلاً “أنا آمل أن قادة العالم الذين يعملون مع القادة الليبيين سيتوصلون أخيرا لحل في ليبيا، وإدارة الموارد والمحاسبة ستكون دون شك جزءا من هذه العملية”.

كان ذلك في كلمة له الأربعاء خلال حفل إطلاق برنامج الشهادات المهنية المتخصصة في أعمال المراجعة لديوان المحاسبة الليبي الذي يشرف عليه المجمع الدولي العربي للمحاسبيين القانونيين بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.

وأوضح “نورلاند” أن ديوان المحاسبة يلعب دورا مهما في ممارسة المراقبة والمراجعة على موارد ومصاريف الحكومة، لافتا إلى أن الليبيين يعولون على ديوان المحاسبة لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية.

وشدد “نورلاند” على أنه مع إعادة استئناف إنتاج النفط الذي يحقق عوائد عالية المستوى، لا بد من وضع نظام مراجعة قوية، قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق المساعدة المقدمة من USAID تساند جهود مناهضة الفساد وتعزيز جهود المحاسبة في نظام الحكومة في ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات.