«البحث الجنائي»: الإيقاع بأحد رؤوس تجارة المخدرات في المنطقة الشرقية

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي ضبط أحد رؤوس تجارة المخدرات في المنطقة الشرقية.

وأوقف أفراد الإدارة فرع درنة تاجر المخدرات متلبسًا خلال عملية بيع، وذلك بعد خطة محكمة للإيقاع به، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات حول وجود شخص في منطقة التميمي معه كميات كبيرة من مخدر الحشيش، حيث قرر أعضاء التحريات استدراجه عبر الاتفاق مع مصدر خاص على الاتصال به، وإخباره بوجود شخص يرغب في شراء كيلو من مادة الحشيش، ثم الاتفاق على مكان التسليم.

الإيقاع بالمتهم

وانتقل المتهم، والمصدر الذي لعب دور الشاري، إلى المكان المحدد، وسط مراقبة لصيقة من أعضاء التحريات، وخلال عملية الاستلام، داهم أفراد الفرع المكان، وحاول المتهم الفرار، لكنهم تمكنوا من الإمساك به.

واعترف بأنه كان يهم بإتمام صفقة بيع حشيش، وأنه يحصل على المخدرات من مدينة طبرق.

كميات من الحشيش عثر عليها بحوزة المتهم.