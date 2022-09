الدغيلي: المجتمع المدني يقف على مفترق طرق بسبب المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي سلوى الدغيلي إنّ المجتمع المدني في ليبيا يقف على مفترق طرق؛ بسبب المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وحساسيتها في تاريخ تطوّره.

الدغيلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أكدت فاعلية دور المجتمع المدني، وضرورة دعمه للعملية الديموقراطية، مشيرةً إلى أنّ ذلك يقتضي العمل على إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية عميقة لمنظومته.

