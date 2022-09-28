شكشك: الرقابة ركيزة مهمة للحفاظ على المال العام

الوطن|رصد

قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة تدرك أهمية الدور الذي تقوم به باعتباره أحد الركائز المهمة للمحافظة على المال العام وتعزيز الديمقراطية.

وأضاف شكشك، في تصريح رصده موقع “أخبار الأردن”، أنه لكي تبلغ الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لمستوى عال من الموثوقية لا بد من توافر نظم عمل متكاملة مبنية على الاستقلالية والنزاهة وعمليات ضمان الجودة.

وأشار إلى أن مشروع إدارة المال العام في ليبيا الممول والمدعوم من الوكالة الأمريكية للتنمية كان له أثر إيجابي على ديوان المحاسبة.

وكشف شكشك أنه ضمن الخطة الاستراتيجية أطلق الديوان مشروع المراجع المحترف لديوان المحاسبة بالشراكة مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين والوكالة الأمريكية للتنمية.