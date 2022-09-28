عمار يتهم أبوراس بالهروب إلى تونس..والأخير يرد ويتوعد 

أخبارليبيا24

كشف آمر قوة الإسناد بما يعرف بعملية بركان الغضب، ناصر عمار هروب آمر كتيبة ثوار طرابلس أيوب أبوراس إلى تونس.

وقال عمار في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”هروب أيوب أبوراس الى تونس عن طريق معبر وازن”.

وأوضح آمر القوة :”هروب أبوراس جاء بعد شطب اسمه من منظومة المطلوبين عبر الحدود من يد خفية والآن الدنيا مقلوبة في مديرية أمن المنافذ”.

وأضاف عمار في منشوره :”إذا حضر الكاش بطل النقاش، المهم الحمد لله على سلامته”.

إلا أن آمر كتيبة ثوار طرابلس أيوب أبوراس رد على ناصر عمار عبر حسابه على “فيسبوك” نافيًا هروبه كما ادعى الأخير.

وقال أبوراس :”ههههههه ايوب ابوراس أكبر منك ومن أسيادكم مسألة وقت ويرجع كل واحد لحجمه”.

وتابع آمر الكتيبة :”ماهربنا يوم 4.4 نهرب من كمشه فاسدين لو فيهم راجل مش خايفين ويتحالفوا كلهم الأشاوس مش يطيحوا أيوب أبوراس”.

وأضاف أبوراس :”والله خروجي من طرابلس حفاظا على الشباب ومنطقتي، أهلي وناسي، يطمنوا في روحهم وقاعد على قلوبكم”.

وذكر :”منشوري اهو تفكروه كويس مسألة وقت فقط وسترون ما يسركم وعد من ولد فبراير كل واحد ح يتحاسب على ما فعلوه، رسالة للخونة واللي يخدموا من أجل تحالف مصلحة وإرضاء أجنداتهم”.