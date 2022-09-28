المنقوش: نقلتُ السفارة الليبية في واشنطن إلى “مقر تاريخي” لتقوية العلاقات مع أمريكا

أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، نقل القائم بالأعمال والموظفين السياسيين من مقر السفارة الليبية الكائن في “Dahlia street” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى المقر التاريخي في “Wyoming avenue”؛ (بيت الضيافة سابقاً) الذي اشترته ليبيا في عهد المملكة.

وأوضح بيان بنشره حساب وزارة الخارجية على فيسبوك، أن تلك الخطوة “تأتي كدلالة على تقوية وبناء علاقات أوثق وأقوى بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية ستعود بالفائدة على البلدين الصديقين”، بحسب البيان.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الليبية في واشنطن، عن قرب فتح منظومة الحجز لإصدار الجوازات مطلع أكتوبر المقبل، وسيكون الحجز عبر موقع السفارة الإلكتروني، وعملية تصوير المواطنين في المقر الواقع في “5881 Leesburg Pike Falls Church, VA 22041”.

وأوضح البيان، أن المنقوش اجتمعت بالجمعية الأمريكية الليبية للأعمال وبعض ممثلي الشركات الأمريكية في مقر السفارة الليبية بواشنطن، وناقشت أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا؛ لما تمثله من بيئة خصبة للاستثمار في جميع المجالات، وتم الاتفاق على تنسيق زيارة لبعض ممثلي الشركات الأمريكية إلى ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.