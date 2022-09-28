تخريج دفعة جديدة من مجندي «اللواء السادس» بسبها (صور)

أقيم، أمس الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من مجندي «اللواء السادس» التابع لمنطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وذلك بحضور آمر اللواء أحمد العطايبي ولفيف من القيادات العسكرية وأولياء أمور الخريجين.

وتخلل الحفل استعراض لكراديس الخريجين لإظهار مستوى انضباطهم بعدما أنهوا دورتهم التدريبية.



من حفل تخريج دفعة جديدة من اللواء السادس التابع للمنطقة العسكرية سبها، 27 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

من حفل تخريج دفعة جديدة من اللواء السادس التابع للمنطقة العسكرية سبها، 27 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

من حفل تخريج دفعة جديدة من اللواء السادس التابع للمنطقة العسكرية سبها، 27 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

من حفل تخريج دفعة جديدة من اللواء السادس التابع للمنطقة العسكرية سبها، 27 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

من حفل تخريج دفعة جديدة من اللواء السادس التابع للمنطقة العسكرية سبها، 27 سبتمبر 2022. (الإنترنت)