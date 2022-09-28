مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (03) حالات كورونا ولا وفيات

العنوان – طرابلس

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل عدد (03) إصابات كورونا، دون تسجيل أي وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز عبر حسابه في “فيسبوك” أنه تسلم أمس الثلاثاء، عدد (45) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد (42) عينة سالبة.

وأشار مركز مكافحة الأمراض إلى أن نسبة الحالات الموجبة (6.6 %)، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (02) حالات شفاء ولا حالات حرجة.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 506.991 حالة والحالات النشطة 49 حالة والمتعافين 500.505 حالة، والوفيات 6.437 حالة.