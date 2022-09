الشهوبي يصدر تعليماته باستئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين في الأسبوع

ليبيا – ناقش وزير المواصلات في حكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي مع عميد بلدية غات إبراهيم الخليل الصعوبات التي تواجه البلدية في مجال قطاع المواصلات، كما تم التطرق إلى مناقشة العمل على طريق (غات – أوباري) نظرًا لأهميته.

الجانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات سبل العمل على استئناف الرحلات الجوية الداخلية بين مطار معيتيقة ومطار غات الدولي وكيفية تشغيل إنارة مهبط طيران المطار.

من جانبه، أعطى الوزير تعليماته باستئناف رحلتين في الأسبوع إلى مطار غات الدولي، كما تم التطرق لمناقشة المواضيع المتعلقة بالطرق الفرعية داخل المدينة.

