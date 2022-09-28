الترهوني: المشير حفتر حريص على التواصل المباشر مع كل الشعب الليبي

الوطن|رصد

رأى التابع للمكتب الإعلامي بعمليات اللواء طارق بن زياد المعزز في الجنوب محمد الترهوني، أن زيارة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر إلى مدينة براك الشاطئ جنوبي البلاد، تظهر حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حلحلة الأزمات التي تواجههم.

وقال الترهوني في تصريحاتٍ صحفية إن المشير خليفة حفتر حريص على التواصل المباشر مع كل مكونات المجتمع الليبي، حيث إنه في أقل من شهر زار مدينة الكفرة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي ومدينة غات في أقصى الجنوب الغربي واليوم هو في مدينة براك بوابة الجنوب الغربي الوسطى.

وأضاف الترهوني “زيارة المشير خليفه حفتر لبراك الشاطي لم تاتي من باب الصدفة، فقد كانت زيارة تجدد العمل على الوقوف صفًا واحدًا ضد كل ما يحاك لليبيا والمؤسسة العسكرية“.

وأشار الترهوني، إلى أن كل الحشود التي كانت تتابع زيارة المشير لغات والكفرة تعلم بأن الشعب أصبح اليوم على شفاه الانتفاضه ضد كل الساسة الذين استنزفوا كل خيرات البلاد دون تقديم شيئ ملموس للوطن والمواطن.

وشدد التابع للمكتب الإعلامي بعمليات اللواء طارق بن زياد المعزز في الجنوب على أن زيارة القائد العام تهدف لتأكيده وتأييده المستمر لكامل خيارات الشعب الليبي المتطلع لدولة حقيقية محمية بجيش قادر وفكر بناء.

واختتم الترهوني حديثه بالقول “براك الشاطئ وغيرها من المناطق في جنوب البلاد هي إحدى القلاع الحصينة للمشروع الوطني الذي توجت تضحياته بالخلاص التاريخي من الهيمنة الإرهابية ومشروع المليشيات الفوضوي“.

وفي السياق نفسه، أكد المشير خليفة حفتر في كلمته لأهالي براك الشاطئ، استعداد القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب في كل مكان قائلًا “من المستحيل أن يتعايش أو يتجاور الجيش الوطني مع الإرهابيين”، حاثًا الشعب الليبي على الانتفاضة السلمية لإسقاط ما سماه الواقع المأساوي في البلاد.