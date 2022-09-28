باشاغا يبارك تسمية محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء

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هنأ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الأربعاء، تسمية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيسًا للوزراء.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” :”تتقدم الحكومة الليبية بأسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد بصدور القرار الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين سموه رئيسا لوزراء، خالص التهاني لسموه وتمنياتنا بالتوفيق والسداد”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عين نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في منصب رئيس الوزراء بدلًا منه.

ونص الأمر الملكي، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، على أن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء، بعدما كان نائبًا لرئيس المجلس وهو الملك.