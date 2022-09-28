باشاغا يهنيء السعوية بتسمية الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء

العنوان – بنغازي

توجه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الأربعاء، بالتهاني إلى لمملكة العربية السعودية بعد تسمية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيسًا للوزراء.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” :”تتقدم الحكومة الليبية بأسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد بصدور القرار الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين سموه رئيسا لوزراء، خالص التهاني لسموه وتمنياتنا بالتوفيق والسداد”.

وأصدر ملك المملكة السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأوامر الملكية شملت على يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

ونشرت الوكالة تشكيلة مجلس الوزراء الجديدة المكون من 35 وزيرا.

وأضافت أنه بموجب الأوامر الملكية فقد تم تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود وزيرًا للداخلية، والأمير خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية، وعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة.