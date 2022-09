شوايل: أحزاب التيار الإسلامي السياسي يعملون بطريقة منظمة ويعيثون في الأرض فسادًا

ليبيا – هاجم رئيس حزب ليبيا للجميع ووزير الداخلية الأسبق، عاشور شوايل، أحزاب التيار السياسي الإسلامي في ليبيا، مؤكدًا أنهم يعملون بطريقة منظمة ويعيثون في الأرض فسادًا.

شوايل وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” قال: إن تيار الإسلام السياسي يمارس اليوم سلطات تشريعية كاملة موازية لسلطات مجلس النواب، دون أن تمنحه الانتخابات الحق في ذلك الأمر.

وأضاف شوايل أن “وجود الأحزاب في ليبيا اليوم هو ظاهرة صحية، يجب استثمارها، وأغلب الأحزاب تتواصل اليوم بصورة مستمرة، وتتفق في غالبية المسائل”.

وحمّل شوايل مجلس النواب مسؤولية إضعاف العمل الحزبي في البلاد، بعد قيامه بنسف القانون المنظم للانتخابات البرلمانية مؤخرًا، عبر استبعاد نظام القوائم، وهو النظام الأسلم، الذي يبعد السلطة عن المحاصصة والقبلية، وفق قوله.

وتابع أن “فكرة الأحزاب كانت مشوهة لدى الليبيين، وكثرة الأحزاب اليوم يعد انفراجه يجب استثمارها، لافتًا إلى أن حزب ليبيا الجميع الذي يرأسه، يمارس العديد من الأنشطة، ويتواصل مع الجميع، ومكاتبه ممتدة في العديد من مناطق ليبيا، وقد لعب دورًا رئيسيًا في الكثير من القضايا وقابل العديد من الشخصيات الفاعلة في الملف الليبي.

واعتبر شوايل أن التنظيم الحزبي منحهم قوة أكبر، حيث صار باستطاعتهم مخاطبة المؤسسات الرسمية المحلية والدولية والإقليمية، مختتمًا: “الشارع الليبي يعيش اليوم حالة من الإحباط وعدم الثقة، إلا أن هنالك حراكًا فاعلًا لا بأس به، قد يصل الوطن من خلاله إلى بر الأمان”، وفق تعبيره.

