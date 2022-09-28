الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و161 ألف برميل

الوطن|رصد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام اليوم قد بلغ مليون و161 ألف برميل، كما أن إنتاج المكثفات بلغ 48 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في منشورٍ لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و173 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت كمية الإستهلاك بحسب المؤسسة على الشركة العامة للكهرباء بـاستهلاك وصل إلى938 مليون قدم مكعب، والمؤسسة الوطنية للنفط 140 مليون قدم مكعب، ومصانع الأسمنت 29 مليون قدم مكعب، ومصانع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى استهلكوا بما يقارب الـ66 مليون قدم مكعب.