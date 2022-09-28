بعد 33 سنة على آخر جسر..بلدية بنغازي تضع حجر أساس إنشاء جسر امتداد شارع الوحدة العربية 

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أعلنت بلدية بنغازي اليوم الأربعاء وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جسر امتداد شارع الوحدة العربية مع ازدواج الطريق الدائري الخامس.

وذكرت البلدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الجسر يأتي بعد أكثر من (33) سنة عن تنفيذ آخر جسر في مدينة بنغازي.

وأوضحت بلدية بنغازي أن الجسر الجديد يعتبر جسرًا مُركبًا بطول (319) متر بعرض (14) متر لكل جهة (7) أمتار.

وأضافت البلدية أن هذا المشروع من ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وأشارت إلى أن الجسر سيكون مرحلة أولى لتنفيذ الطريق الموازي لطريق المطار وسوف يُساهم في تسهيل حركة المرور على طريق المطار.

وأفادت البلدية أن اختيار الموقع جاء بعد أن قام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالشروع في إجراءات التعاقد على تنفيذ عدد أربعة جُسور مع ائتلاف شركات مصرية.

وأضافت بلدية بنغازي أنه تم اختيار موقع أخرى لإنشاء الجسور الأربعة الجديدة، مُفترق “الليثي” تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الرابع، ومُفترق “المساكن ” تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الخامس، ومُفترق الجامعة تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الرابع، ومُفترق مُديرية الأمن تقاطع طريق الهواري مع الطريق الدائري الرابع.

وكشفت البلدية أن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق قام بالشروع في أعمال تصميم لعدد أربعة جُسور أخرى في “جزيرة دوران الطيارة” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الخامس، وفي جزيرة دوران سوق السيارات” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الرابع، وجزيرة دوران سيدي يونس ” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الثالث، وجزيرة دوران السلماني الجرات ” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الأول.