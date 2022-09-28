الشركسي: تسمين المليشيات سيكون وبالاً على الدولة

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن الدبيبة يحاول تثبيت حكمه عبر رشوة المليشيات حوله بالمال والقرار.

وقال الشركسي، في تصريحات صحفية: “تسمين المليشيات سيكون وبالا على الدولة خاصة أن المليشيات تستغل وضع الدبيبة وضعفه لابتزازه وأخذ أكبر قدر من المال والقرار”.

وأضاف “هذه المليشيات ستأكل بعضها قريبا، خاصة أن الخلاف بينها قائم، والاشتباكات بينها لم ولن تتوقف، وبقاء حكومة الدبيبة سيدفع باتجاه صراع أكثر احتداما في ظل نتائج كارثية محتملة نتيجة استمرار الوضع”.

وتابع “الحروب التي جرت الأيام الماضية، تؤكد السيناريوهات المحتملة في الفترة المقبلة فضلا عن قضايا الفساد التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة”.