الرقابة الإدارية: دراسة بيع أصول في شركة ملاحة حكومية بسبب خسائرها

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن «شركة جرمة للتوكيلات الملاحية (حكومية) تكبدت خسائر على مدى السنوات الأخيرة، لتدني نشاطها مما أدى لدراسة بيع جزء من أصولها للاستثمار، وسداد مرتبات العاملين».

ونوهت الهيئة، في تقريرها السنوي، إلى «احتفاظ الشركة بأموالها بمصارف خارج ليبيا، بالمخالفة لأحكام المادة 3 من اللائحة المالية للشركة».

عدم إعداد القوائم المالية لشركة جرمة

ومن بين المخالفات التي رصدها تقرير الهيئة، «عدم الحصول على القيم الحقيقية لأصول شركة جرمة نظرًا لعدم إعداد القوائم المالية، وإقفال الميزانيات العمومية للسنوات المالية الأخيرة»، كذلك «عدم اعتماد الميزانيات السنوية لسنوات من 2009 إلى 2020».

وأشارت إلى «تقاضي المدير العام للشركة مرتبًا منها بالإضافة إلى مرتب الجهة المنتدب منها» وفي مايو العام 2021، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قرارات أعاد بموجبها تشكيل الجمعيات العمومية لتسع شركات عامة، ومن بينها شركة جرمة.

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ونبه التقرير إلى «عدم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة قابضة بالرغم من امتلاكها شركة مساهمة تحت اسم نور الشرق بنسبة مساهمة 50% بالمخالفة لأحكام القانون 249 من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري»، مشيرًا إلى «عدم تأمين الشركة على ممتلكاتها ضد الحريق والسرقة، بالمخالفة للمادة 5 من اللائحة المالية للشركة».

وأشارت الرقابة الإدارية إلى «عدم تسوية شركة جرمة عهد ممنوحة لسنة ‏ 2020 بقيمة 13 ألفًا و113 دينارا»، و«اختلاف في قيم الإيرادات والمصروفات لسنة 2020 بين الإدارة المالية ومكتب المراجعة الداخلية»، وهو ما عزاه التقرير إلى «عدم وجود منظومة مالية بالشركة».