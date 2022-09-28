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رسو سفينة إنزال بريطانية في طرابلس للمرة الأولى منذ ثمان سنوات

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أكدت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا اليوم الأربعاء رسو سفينة إنزال بريطانية في ميناء طرابلس.

وذكرت السفارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”رست هذا الصباح في طرابلس سفينة الإنزال البريطانية hms albion“.

وأوضحت سفارة الممكلة المتحدة أن هذه أول زيارة تقوم بها البحرية الملكية إلى ليبيا منذ 8 سنوات.

وذكرت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا أن طاقم السفينة يتطلع إلى يوم مميز مع نظرائهم في البحرية الليبية.

وأفادت السفارة أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع جميع شركائها في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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