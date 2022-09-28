عون يبحث مع السفير التونسي مجالات التعاون وعودة الشركات التونسية للعمل في قطاع النفط والغاز

ليبيا – بحث وزير النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال محمد عون الثلاثاء مع الأسعد عجيلي سفير الجمهورية التونسية في ليبيا والوفد المرافق له مجالات التعاون مع الشركات التونسية وعودتها للعمل في قطاع النفط والغاز.

السفير التونسي اقترح بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز إمكانية عقد ورشة عمل بين الجهات المعنية بالصناعة النفطية في البلدين.

بدوره، أكد عون عقد هذه الاجتماعات على الأراضي الليبية، وقدرة الدولة بما لديها من خبرة في مجال الاستكشاف والإنتاج لتقديم المساعدة الفنية والقانونية لتونس، لافتًا في الوقت ذاته إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وفي الختام، تحدث الوزير عن أهمية دولة تونس لمختلف نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية ودورها في احتضان العديد من قواعد الإمداد لهذه العمليات.

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