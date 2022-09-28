شبكة فرنسية: ليبيا تحتل مرتبة متقدمة في سلم الدول الأكثر فسادًا

الوطن|متابعة

أكدت تقارير فرنسية أمس الثلاثاء أن تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر منذ أسبوع يوضح جزء كبير من وجود نظام فساد كبير داخل الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأكدت الشبكة الفرنسية “RFI” أن عمل الدولة لا يحترم أي قانون أو أي قاعدة تتخذ القرارات عن قواعد الشفافية، متبعةً “على سبيل المثال شراء 25 سيارة فاخرة لرئيس منتهية الولاية، وحتى الهدايا والساعات الفاخرة المقدمة لضيوف رئيس الحكومة المنتهية وكل ذلك دون تقديم أي فاتورة أو تفسير إلى ديوان المحاسبة.

وأضافت الشبكة الفرنسية “بلغ مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام في ليبيا 83 نقطة في عام 2021 وتحتل ليبيا مركز متقدمًا في سلم الدول الأكثر فسادًا في العالم وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية“.