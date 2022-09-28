“رئيس ديوان المحاسبة” بالبيضاء يستقبل رئيس لجنة توحيد الأجهزة الرقابية

استقبل رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح، بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء، رئيس مجلس التخطيط الوطني رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية مفتاح الحرير، وأعضاء المجلس.

وأوضح بيان ديوان المحاسبة، على فيسبوك، أنه “تمت مناقشة نتائج فعاليات برنامج عمل اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ومعهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام، وعمليات الشروع في توحيد أهم المؤسسات السيادية (الأجهزة الرقابية) ديوان المحاسبة الليبي البيضاء – طرابلس.

وأردف البيان، أنه تمت “مناقشة الإشكاليات القائمة التي تعترض عمل توحيد الأجهزة الرقابية”، مؤكدين “مواصلة واستمرار العمل حتى إنهاء الانقسام”.