بلدية بنغازي تضع حجر الأساس لإنشاء جسر امتداد شارع الوحدة العربية

العنوان – بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي اليوم الأربعاء وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جسر امتداد شارع الوحدة العربية مع ازدواج الطريق الدائري الخامس.

وأوضحت البلدية أن هذا العمل يأتي بعد أكثر من (33 ) سنة عن تنفيذ آخر جسر في مدينة بنغازي.

وأضافت بلدية بنغازي أن الجسر يعتبر جسرًا مُركبًا بطول (319) متر بعرض(14) متر لكل جهة (7) أمتار .

وذكرت البلدية أن هذا المشروع من ضمن أعمال لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وأشارت إلى أن الجسر سيكون مرحلة أولى لتنفيذ الطريق الموازي لطريق المطار وسوف يُساهم في تسهيل حركة المرور على طريق المطار .

وبينت أن اختيار الموقع جاء بعد أن قام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالشروع في إجراءات التعاقد على تنفيذ عدد أربعة جُسور مع إئتلاف شركات مصرية.

ولفتت البلدية إلى أنه تم اختيار موقع أخرى لإنشاء الجسور الأربعة الجديدة، مُفترق “الليثي” تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الرابع، ومُفترق “المساكن ” تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الخامس .

وأكدت البلدية أن الجسر الثالث مُفترق الجامعة تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الرابع، ومُفترق مُديرية الأمن تقاطع طريق الهواري مع الطريق الدائري الرابع .

وأوضحت بلدية بنغازي أن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق قام بالشروع في أعمال تصميم لعدد أربعة جُسور أخرى في “جزيرة دوران الطيارة” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الخامس.

وأفادت البلدية أن الجسر الثاني في جزيرة دوران سوق السيارات” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الرابع، وجزيرة دوران سيدي يونس ” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الثالث، وجزيرة دوران السلماني الجرات ” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الأول.