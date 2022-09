محلل مالي يدعو إلى ضرورة تقليص الكادر الوظيفي بنسبة 70% قبل الحديث عن أي زيادة

ليبيا – دعا المحلل المالي معتز هويدي إلى ضرورة تقليص الكادر الوظيفي بنسبة 70% قبل الحديث عن أي زيادة.

هويدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: إن الرواتب كما هو معروف تسمّى “الالتزامات الحتمية”، أي أنها واجبة الدفع بغض النظر عن أي شيء آخر.

وأضاف: “إن هناك توظيفًا عشوائيًا جديدًا في بعض القطاعات، مثل البلديات والحكومة المنافسة في الشرق، وهي تقوم بتعيينات والعدد مرشح للزيادة، ما جعل فاتورة الرواتب تستحوذ على معظم الموازنة الحكومية”.

وأعرب هويدي عن خشيته من مخاطر نمو الأجور والرواتب على نحو عشوائي غير مدروس على الموازنة العامة، خاصة أن 31% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام.

