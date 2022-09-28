السني وباثيلي يناقشون آخر تطورات الأوضاع في ليبيا

الوطن|رصد

‏التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني بمبعوث الأمين العام الجديد ⁧‫إلى ليبيا‬⁩ عبدالله ياثيلي.

وقال السني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “سعدت بلقاء باثيلي، ورحبنا ببدء مهمته كونه أول مبعوث أفريقي لليبيا، وحرصه على أن تكون أولى لقاءاته الرسمية مع البعثة الليبية في ⁧‫نيويورك‬⁩”، متبعًا “أكدنا أهمية استئناف البعثة الأممية لنشاطها في ليبيا وبفاعلية لدعم القيادة والمُلكية الليبية للحل“.

‏وأكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع في ⁧‫ليبيا‬⁩ والتحديات التي تواجه العملية السياسية، مكملًا “من جانبه، أكد السيد باثيلي أنه يتطلع للعمل قريبًا من داخل ⁧‫ليبيا‬⁩ وحرصه على اللقاء والتعاون مع جميع الأطراف والاستماع والتواصل مع جميع الليبيين من أجل دعم الاستقرار والخروج من الأزمة الراهنة“.