ناعيًا الجدال.. بعيو: مات حزيناً على ليبيا الموءودة

نعى محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، الكاتب وعضو المجلس الانتقالي السابق مختار الجدال، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء إثر سكتة قلبية.

وقال بعيو في تدوينة بفيسبوك: “وداعاً صديقي الدكتور المختار الجدال، كلنا راحلون لكنك سبقتنا إلى الموت مثلما سبقتنا في حب ليبيا”.

وأوضح “لا أقول مات المختار غريباً فهو في بنغازي حضن الوطن الحنونة الودودة، لكنه مات حزيناً على ليبيا الموءودة”.

وتوفي الكاتب الليبي المختار صالح الجدال، عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا فجر اليوم الأربعاء بمدينة بنغازي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أكده أقاربه وأصدقاؤه.

الجدال هو كاتب، وباحث ولد بمدينة العجيلات سنة 1957 حاصل على ماجستير في التاريخ، ومارس التدريس في عدد من الجامعات الليبية.

كتب الجدال عددا من الأبحاث والدراسات منها الطرق الصوفية ومقاومة الاستعمار.. الطريقة السنوسية نموذج، و«المرابطية في عهد الدولة العثمانية»، والصحافة الليبية والحرب العربية الإسرائيلية.. جريدة الحقيقة نموذج، وبلدة العجيلات في العهد الملكي.

ونشر المختار الجدال عددا من المقالات في السياسة والتاريخ بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية، وله إصدارات أدبية منها مجموعة قصصية ثمة موت في تقاسيم الوجه، ورواية عيشة.