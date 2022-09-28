مكافحة الأمراض: (03) إصابات بـ “كورونا” ولا وفيات ولا حالات حرجة

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أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء، تسجيل عدد (03) إصابات بكورونا دون تسجيل أي وفيات.

وأوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه استلم أمس الثلاثاء، عدد (45) عينة، بينها عدد (42) عينة سالبة، بنسبة الحالات الموجبة (6.6 %).

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (02) حالات شفاء.

ولفت المركز، إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.991 حالة، والحالات النشطة 49 حالة، والمتعافين 500.505 حالة، والوفيات 6.437 حالة.