أحزاب ليبية تبحث «الانسداد السياسي» مع السفير الإيطالي

كرس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وغريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، عملياً فكرة وجود الحكومتين في وقت واحد، دون حسم الصراع بينهما على السلطة.

وبعيداً عن السياسة، أكد الدبيبة، لدى مشاركته مساء أمس، في احتفالية «اليوم العالمي للسياحة» التي نظّمتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أن العمل من أجل أن تكون السياحة في جميع جوانبها رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، يُعدّ هدفاً أساسياً لحكومة «الوحدة الوطنية».

بدورها، أعلنت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نقل مقر السفارة الليبية بالعاصمة الأميركية واشنطن إلى ما سمته المقر التاريخي المعروف باسم «بيت الضيافة» سابقاً، الذي اشترته ليبيا في عهد المملكة، وعدّت هذه الخطوة «دلالة على تقوية وبناء علاقات أوثق وأقوى بين ليبيا وأميركا»، وقالت إنها «ستعود بالفائدة على البلدين».

ونقل بيان للوزارة عن السفارة الليبية في واشنطن، أمس، قرب فتح منظومة الحجز لإصدار الجوازات مطلع الشهر المقبل.

كما ناقشت المنقوش، مع الجمعية الأميركية الليبية للأعمال وبعض ممثلي الشركات الأميركية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال عودة الشركات الأميركية للعمل في ليبيا للاستثمار في جميع المجالات، مشيرةً إلى اتفاق على تنسيق زيارة لبعض ممثلي الشركات الأميركية إلى ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.

في المقابل واصل باشاغا ووزراؤه العمل في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بعقد سلسلة اجتماعات روتينية ذات طابع خدمي.

بدوره، لفت مكتب القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، إلى أنه حظي بما وصفه باستقبال «شعبي كبير» من أهالي مدينة وادي الشاطئ والمناطق المجاورة، خلال زيارته ضمن جولته الجنوبية، بحضور مختلف ممثلي القبائل.

وتلقى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لدى لقائه مساء أمس، مع مسؤولين قبائليين درعَي تكريم لـ«جهوده الوطنية»، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم مجلس عبد الله بليحق، الذي أعلن مساء أمس، تأجيل المجلس بند انتخاب النائب الثاني لرئيسه وإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بألف دينار ليبي.

من جهته، قال يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، إنه استمع في لقاء افتراضي مع فريق من السفارة الأميركية، لتعريف حول قانون الاستقرار الأميركي وأهدافه وأبرزها مساعدة الدول التي تمر بظروف صعبة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتحول الديمقراطي، بالاستفادة من الخبرات الأميركية والدولية.

وأكد العقوري حرصه على إنجاح جميع البرامج التي تهدف لمساعدة الشعب الليبي، شريطة أن تلبّي الاحتياجات وتكون بالتشاور وتبادل وجهات النظر مع جميع الليبيين من الأقاليم الثلاثة، واحترام سيادة البلاد والتنسيق مع السلطات المحلية.

في شأن آخر، التقت مجموعة من الأحزاب الليبية التي تكونت منها «شبكة تواصل الأحزاب» مؤخراً، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وقال حزب رئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في بيان اليوم، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات سياسية مع الأطراف الدولية والمحلية المؤثرة في الشأن الليبي بغية النظر في الحلول السياسية الممكنة للانسداد السياسي القائم ومن بينها إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال، وفق قاعدة دستورية توافقية.

وأكد رؤساء وممثلو الأحزاب، وفقاً للبيان، أهمية وجود الأحزاب في المعادلات السياسية والحوارات الوطنية، لضمان تمثيل حقيقي للمكونات السياسية والتأسيس الصحيح للعبور إلى مرحلة مستقرة تقوم على أسسها دعائم الدولة المنشودة.