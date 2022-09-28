النائب العقوري يبحث «قانون الاستقرار الأمريكي» في لقاء تشاوري

شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، في لقاء تشاوري عبر التقنية الافتراضية مع فريق من المتخصصين في السفارة الأمريكية.

وقال بيان صادر عن مجلس النواب: “استمع العقوري منهم لتعريف حول قانون الاستقرار الأمريكي وأهدافه وأبرزها مساعدة الدول التي تمر بظروف صعبة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتحول الديمقراطي، بالاستفادة من الخبرات الأمريكية والدولية”.

وأكد العقوري حرص لجنة الخارجية على إنجاح جميع البرامج التي تهدف لمساعدة الشعب الليبي بشرط أن تلبي الاحتياجات وتكون بنتيجة تشاور وتبادل وجهات النظر مع جميع الليبيين من الأقاليم الثلاثة.

وطالب بأن تحترم تلك البرامج سيادة البلاد وتراعي التنسيق مع السلطات المحلية. كما جدد العقوري حرص لجنة الشؤون الخارجية على متابعة جميع البرامج الدولية وضمان أن تشمل جميع مناطق ليبيا، وأن تدار بطريقة شفافة لتحقيق الأهداف بفعالية.