الدبيبة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في 4 مجالات اقتصادية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، لي سانغ سو، التعاون في أربعة مجالات اقتصادية، مستعرضًا العلاقة التاريخية بين البلدين في السابق.

عودة الشركات الكورية ومنح التأشيرات لليبيين

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، ضرورة عودة الشركات الكورية إلى ليبيا واستئناف أعمالها، خاصة في مجال الكهرباء، وضرورة منح التأشيرات لليبيين لتحسين حركة القطاع الخاص.

– شركة الكهرباء تستعجل «داوو» الكورية لإتمام محطة الزويتينة المزدوجة

التعاون في مجالي التجارة والنفط

وأفاد بيان نشرته منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن اللقاء استعرض سبل دعم التعاون بين القطاع الخاص الليبي والكوري، خاصة في مجال التجارة. كما ناقشا كذلك توسيع النشاط في مجال النفط والغاز.

ونقل البيان عن السفير لي سانغ سو قوله إن السفارة الكورية ستبدأ في تسهيل الإجراء في الوقت القريب من طرابلس.

وفي 25 أغسطس طالبت الشركة العامة للكهرباء من مسؤولي شركة «داوو» الكورية الاستعجال في إتمام مشروع محطة الزويتينة وإحالة جدول بتفاصيل المشروع والأعمال المنجزة فيه.