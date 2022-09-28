الكبير يطلق نظاماً إلكترونياً خاصًا بالتقارير والبيانات المالية للمصارف العاملة في ليبيا 

العنوان – طرابلس

أطلق مُحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأربِعاء، نظاماً إلكترونياً خاصًا بالتقارير والبيانات المالية للمصارف العاملة في ليبيا.

وأوضح المركزي أن النظام الذي أطلقه الكبير بحضور المُدراء العامون للمصارف التجارية، يمّكن المصارف من تسليم بياناتهم بشكل آلي بصيغة إلكترونية موحدة.

وأضاف المصرف المركزي أن النظام الإلكتروني يوفر آلية حديثة لتحصيل وعرض البيانات والمعلومات التفصيلية المُتعلقة بالقطاع المصرفي.

وأشار المركزي إلى أن النظام يساهم في إعداد التقارير والإحصاءات النقدية والمصرفية، ومُتابعة مؤشرات السلامة والاستقرار المالي.