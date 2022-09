المبروك: الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى نحو 200 دولار.. والناس تعيش حالة اقتصادية تسمى “الوهم النقدي”

ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد في جامعات ليبيا أحمد المبروك إن ليبيا خفضت مداخيل الأفراد الحقيقية من أجل رفع سقف الرواتب، وهي قيمة اسمية فقط، برأيه، لأن الحد الأدنى للأجور كان عام 2012 يعادل 321 دولارًا، بينما ارتفع الآن إلى نحو 200 دولار، فيما يعيش الناس حالا يطلق عليه الاقتصاديون اسم “الوهم النقدي“.

المبروك وفي تصريح لموقع “العربي الجديد”، أضاف: “اقتصاديًا، مُنح المجتمع قوة شرائية أكبر تتحول إلى طلب مرتفع على كل شيء، حيث إن الحرمان من الاستهلاك خلال الفترة الماضية جعل الميل الحدّي للاستهلاك مرتفعًا لدى الفرد الليبي، مع فترة ركود بسبب سعر الصرف الجديد وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا، وبالتالي تذهب كمية من النقود لشراء السلع، مما يتسبب في زيادة الأسعار”.

