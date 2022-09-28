الحضيري: زيارة حفتر إلى الجنوب همها حماية الأمن القومي

أكد رئيس المجلس الاجتماعي سبها خالد الحضيري أهمية زيارات القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر للجنوب.

وقال الحضيري في لقاء عبر قناة “تلفزيون المسار”، إن هذه الزيارات ليس همها الوحيد توفير الخدمات بل حماية الأمن القومي الداخلي والخارجي.

وتابع الحضيري: هذه الزيارة مهمة لأبناء فزان، وتدل على أن المشير خليفة حفتر شعر بتهديد الدولة الليبية وكرامة الليبيين، لافتا إلى أن كلمته أوضحت أن العملية السياسية في ليبيا دخلت إلى طريق مسدود ولا بد من الخروج، وهذه الأجسام السياسية كلها تخدم مصالحها الدونية وتتحكم في الشعب الليبي

وأشار رئيس المجلس الاجتماعي سبها إلى أن “القوات المسلحة ما قامت إلا من أجل كرامة الليبيين وإذا تحكمت جهة ما في كرامة الليبية فعلى القوات المسلحة أن تتحرك وعلى الشعب أن يخرج في مظاهرات سلمية لمساندة القوات المسلحة وبهذا نستطيع أن نخرج من هذا النفق”.