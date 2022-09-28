المركزي يطلق نظاماً الكترويناً خاص بالتقارير والبيانات المالية للمصارف

أطلق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بحضور المُدراء العامون للمصارف التجارية، اليوم الأربِعاء في مقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد، نظاماً الكترويناً خاص بالتقارير والبيانات المالية للمصارف العاملة في ليبيا.

وقال مصرف ليبيا المركزي على صفحته الرسمية إن هذا النظام يُمّكن المصارف من تسليم بياناتهم بشكل آلي بصيغة الكترونية موحدة ويوفر آلية حديثة لتحصيل وعرض البيانات والمعلومات التفصيلية المُتعلقة بالقطاع المصرفي، وإعداد التقارير والإحصاءات النقدية والمصرفية، ومُتابعة مؤشرات السلامة والإستقرار المالي.