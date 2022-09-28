حكومة «الوحدة»: أعيان غريان أكدوا للدبيبة رفضهم المراحل الانتقالية

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن وفدًا من أعيان غريان أكدوا خلال لقائهم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، رفضهم المراحل الانتقالية، وتأكيدهم ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية «في مواعيد محددة».

وأضاف المكتب الإعلامي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن اللقاء الذي عُقد مساء اليوم بديوان مجلس الوزراء، وضم أعيان بلدية غريان مع رئيس الحكومة، ناقش بعض الملفات الخدمية التي تخص البلدية.

– المنفي يبحث مع أعضاء المجتمع المدني في غريان ملف المصالحة الوطنية

حضر اللقاء عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومديرو القطاعات بالبلدية، وعدد من القيادات العسكرية وعدد من الوزراء بالحكومة ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

يأتي هذا في ظل حالة انسداد سياسي تسود المشهد، على خلفية صراع على السلطة التنفيذية بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفدًا من غريان، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفدًا من غريان، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفدًا من غريان، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)