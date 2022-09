المريمي: الجلسة المقبلة سيتمّ فيها توجيه الدّعوة للمصرف المركزي لإعادة النظر في سعر الصّرف

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إنّ تأجيل انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس جاء بناء على طلب بعض الأعضاء.

المويمي أوضح في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أنّ الجلسة المقبلة سيتمّ فيها توجيه الدّعوة إلى مصرف ليبيا المركزي لإعادة النّظر في سعر الصّرف، واستدعاء رئيس الحكومة المكلّف من النواب فتحي باشاآغا لحضور الجلسة.

ولفت إلى أنّ النائب العام أحال 140 شخصية للتحقيق في قضايا فساد، وأنّ مجلس النواب سيطالبه بتحريك دعوة لمَن وردت أسماؤهم في تقرير ديوان المحاسبة.

