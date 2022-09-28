شاهد في «وسط الخبر»: بين المحافظة والمقاطعة.. هل تنتهي دراما المال السائب؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على مقترح نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إلغاء المركزية لتخفيف العبء عن العاصمة طرابلس، وهو المقترح المرفوض من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

يأتي ذلك في ظل سؤال بات يطرح بشكل متزايد مؤخرًا بشأن ما إذا كان المجلس الرئاسي بدأ لعب دور سيادي أكثر توغلاً في الحياة السياسية بليبيا، خاصة بعد حديث رئيسه محمد المنفي عن دور محتمل يمكن أن يلعبه المجلس بشأن التوافق على القاعدة الدستورية، قبل أن يطرح نائبه موسى الكوني فكرة اللامركزية واللجوء إلى المحافظات في التقسيم الإداري بالبلاد.

لكن فكرة المحافظات تتعارض مع رؤية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي قال إن الحكومة طرحت فكرة التقسيم الإداري للبلاد إلى مقاطعات وهي نفس فكرة المحافظات؛ شارحا أنه حال الرغبة في إقامة المحافظات فإن هناك مجموعة من المشاكل القانونية، خاصة ما جاء في القانون الصادر في سنة 1959.

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وينص اقتراح الدبيبة الذي أصدر قرارًا بخصوصه إلى تقسيم البلاد إداريًا إلى 18 مقاطعة، معتبرا أن هذا الإجراء سيسهل إجراء الانتخابات العامة بنظام المراحل حال عدم التمكن من إجرائها في إحدى المناطق.

وفتح البرنامج نقاشًا حول الفكرتين مع كل من: عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، وعميد بلدية الأبيار محمد القطراني، والمتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي، والكاتب محمد بويصير.