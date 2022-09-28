الزبيدي: الدبيبة يريد شقّ صف المكونات العسكرية في الزنتان

الوطن / رصد

أكّد أستاذ القانون الدستوري محمد الزبيدي، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة يريد شق صف المكونات العسكرية في مدينة الزنتان، بعد تعيينه عماد الطرابلسي وكيلا لوزارة الداخلية.

ورأى الزبيدي في تصريحات صحفية أن الدبيبة يمارس سياسة “فرق تسد”، من خلال إضعاف المكوّن العسكري في الزنتان، وعدم إبقاء جبهة موحدة ضده، لافتاً أن الاشتباكات في العاصمة طرابلس ترتبط بصراع النفوذ.

وأضاف الزبيدي أن الدبيبية يسعى لتقليص عدد الميليشيات في العاصمة طرابلس، بحيث لا تتجاوز ثلاثة ميليشيات، متابعا أن الميليشيات تريد السيطرة على أكبر عدد من المؤسسات الحيوية في البلاد.