ليبيا الان

الزادمة يصدر تعليمات بتوفير متطلبات تشغيل الرحلات الدولية بمطار سبها

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

أصدر سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة باشاغا، تعليماته من أجل توفير متطلبات تشغيل الرحلات الدولية التي حددتها لجنة التدقيق التابعة لمصلحة المطارات، وذلك في إطار الخطة التي أطلقتها الحكومة لانماء المنطقة الجنوبية.

وأكد الزادمة على حرصه التام لرفع معانات التنقل عبر الطرق البرية بتوفير كل ما يحتاجه مطار سبها لتشغيله بكامل طاقته التشغيلية، وتسيير الرحلات من وإلى مدينة سبها دوليًا وداخليًا اسوةً بباقي مطارات المناطق الليبية الاخرى.

وشدد الزادمة على توجيهات رئيس الحكومة فتحي باشاغا على دعم التذكرة لسكان المناطق الجنوبية في اقرب الاجال.

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منصة السبق الإعلامية

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