بلدية بنغازي: وضع حجر الأساس لمشروع جسر بطول 319 مترا

أعلنت بلدية بنغازي اليوم الأربعاء، وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جسر إمتداد شارع الوحدة العربية مع إزدواج الطريق الدائري الخامس، وذلك وفق بيان للبلدية عبر صفحتها بفيسبوك.

وشارك في وضع حجر الأساس نائب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي علي الحبري ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري وعضو المجلس التسييري للبلدية أحمد الطيرة.

يأتي هذا العمل بعد أكثر من (33 )سنة عن تنفيذ أخر جسر في مدينة بنغازي ،ويعتبر هذا الجسر مُركب بطول (319 )متر بعرض( 14 )متر لكل جهة( 7) أمتار .

وذكرت البلدية أن هذا المشروع من ضمن أعمال لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي ،وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية وتنفيذ مجموعة جسر الذهب للمُقاولات والإستثمار العقاري التابعه لشركة الريان القابضة وبدعم فني من شركة “ماتير “الفرنسية ومُدة تنفيذ المشروع (7 ) أشهر .

وسيكون الجسر مرحلة أولى لتنفيذ الطريق الموازي لطريق المطار وسوف يُساهم في تسهيل حركة المرور على طريق المطار .

والجدير بالذكر أن إختيار الموقع جاء بعد أن قام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالشروع في إجراءات التعاقد على تنفيذ عدد أربعة جُسور مع إئتلاف شركات مصرية في المواقع التالية :

– مُفترق “الليثي” تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الرابع.

-مُفترق “المساكن ” تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الخامس .

– مُفترق الجامعة تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الرابع.

-مُفترق مُديرية الأمن تقاطع طريق الهواري مع الطريق الدائري الرابع .

إضافة إلى قيام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالشروع في أعمال تصميم لعدد أربعة جُسور أخرى في المواقع التالية :

– “جزيرة دوران الطيارة” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الخامس.

– “جزيرة دوران سوق السيارات” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الرابع.

– “جزيرة دوران سيدي يونس ” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الثالث .

– “جزيرة دوران السلماني الجرات ” تقاطع طريق العروبة مع الطريق الدائري الأول.