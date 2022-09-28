عبدالله باثيلي يصل ليبيا بداية الشهر القادم

اعلنت البعثة الأممية الى ليبيا عن وصول عبدالله باثيلي إلى ليبيا، أوائل شهر أكتوبر القادم، وتعيين ريزدون زينينغا، نائبًا له للشؤون السياسية.

واكدت البعثة في بيان لها اليوم الاربعاء ان عبدالله باثيلي باشر مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسًا للبعثة اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر الجاري.

واشار البيان الى أن ريزدون زينينغا، سيعمل نائبًا للممثل الخاص للأمين العام، للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو، كنائب الممثل الخاص للأمين العام، والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.

واوضح البيان ان باثيلي سيبدأ بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة، وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر القادم.