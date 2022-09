ليبيا – حذر الباحث الأمريكي حافظ الغويل من ارتفاع الأسعار في ليبيا.

الغويل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “استعدوا لانخفاض أكثر في قيمة الدينار الليبي وارتفاع للأسعار لأسباب متعددة، بعضها دولي وأغلبها محلي”.

