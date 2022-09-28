الديباني يستبعد حدوث انقسام في الجسم القضائي

الوطن / رصد

استبعد الباحث عبد الله الديباني، حدوث انقسام في الجسم القضائي، موضحا أن قرار التكليف صدر عن مجلس النواب بناء على تزكية واختيار من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالمحكمة العليا، وبناءً على التعديل الأخير لقانون المحكمة العليا، يصدر قرار التكليف.

وأوضح الديباني، في تصريح رصده موقع “الوطن”، المحكمة العليا هي هيئة قضائية من عدة هيئات قضائية، التي تتمثل في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإدارة القضايا والمحاماة العامة وإدارة القانون، وجميعها تتبع المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل السلطة القضائية في ليبيا، وهو موحد، وبالتالي فإن المحكمة العليا رغم أنّها أعلى هرم المحاكم، إلا أنّها تتبع هذا المجلس، ولهذا لن نرى انقساماً أو انشطاراً لهذه المحكمة، في ظل وحدة المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا.