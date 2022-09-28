السايح يستعرض مشروع دعم الدول المانحة بحضور دولي واسع

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، ضم كل من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، وسفير الاتحاد الأوربي خوسي ساباديل، وسفير دولة ألمانيا لدى ليبيا ميشال أونماخت.

وحضر الاجتماع أيضًا سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيوتشينو قريمالدي، والمستشار الأول لسفارة دولة فرنسا يان يوقوم، ونائب السفير الهولندي فيفيان هيوجن، كما حضر الاجتماع عن عبر تطبيق “زووم” سفير جمهورية التشيك، ونائب سفير دولة إسبانيا، والقائم بالأعمال بسفارة اليابان، بحضور أعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، وعدد من الدبلوماسيين والمستشارين من سفارات الدول المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وحسب الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، فأن الاجتماع يأتي في إطار دعم ومتابعة المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات التي قدمت الدعم الفني والاستشاري للمفوضية في مراحل تنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا.

واستعرض الاجتماع الذي عُقِد بمقر المفوضية في طرابلس، جدول أعمال مجلس مشروع الدعم (بيبول)، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

وأشاد الحضور بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدين أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولاً لإنجاز الانتخابات في ليبيا.

من جهته أثنى السايح على جهود المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة يرضى عنها كل الأطراف وتُحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة.