وزير الصناعة يبحث مع وزير النفط توطين الصناعات النفطية

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الصناعة والمعادن أحمد بوهيسة، رفقة وزير النفط والغاز محمد عون، آليات التعاون بين الوزارتين لتوطين الصناعات النفط.

وزارة الصناعة والمعادن، أفادت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، أن الاجتماع الذي حضره فيه مدراء الإدارات بالوزارتين، خطوات توحيد الجهود بين الوزارتين؛ للنهوض بالصناعات النفطية وتحقيق مردود مالي للدولة الليبية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة، ناقش ابوهيسة في وقت سابق، مع مدير ادارة انفاذ القانون اللواء عبدالحكيم الخيتوني، آليات التنسيق الأمني للمصانع والمحاجر، والوقوف على مدى إلتزامها بسلامة إجراءاتها القانونية ومدى تطبيقها لمعايير الأمن والسلامة.