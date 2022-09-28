السني: باثيلي حرص على لقائي أولا في نيويورك

التقى مندوب حكومة الدبيبة بالأمم المتحدة الطاهر السني بعبدالله باثيلي مبعوث الأمين العام الجديد ليبيا.

وقال السني في تغريدة عبر “تويتر”: “سعدت بلقاء عبدالله باثيلي مبعوث الأمين العام الجديد ليبيا، ورحبنا ببدء مهمته كونه أول مبعوث أفريقي لليبيا”

وأضاف السني أن باثيلي حرص على أن تكون أولى لقاءاته الرسمية مع البعثة الليبية في نيويورك، وتابع: أكدنا أهمية استئناف البعثة الأممية لنشاطها في ليبيا وبفاعلية لدعم القيادة والمُلكية الليبية للحل.

وأشار السني إلى أنهما ناقشا آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والتحديات التي تواجه العملية السياسية، مردفا: باثيلي أكد حرصه على اللقاء والتعاون مع جميع الأطراف والاستماع والتواصل مع جميع الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة.