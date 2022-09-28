لنقي: على الدول الفاعلة في ليبيا المساهمة في توحيد المؤسسة العسكرية

الوطن / رصد

قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، إن على الدول الفاعلة في الملف الليبي المساهمة في توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية حال جديتها في إيجاد حل للأزمة في ليبيا.

وأضاف لنقي في تصريحات صحفية، أن الحكومة الأمريكية والمجتمع الدّولي والدّول الإقليمية، وجميع المتداخلين في الشأن الليبي، لا بد لهم من دعم جهود دعم الاستقرار في ليبيا، عبر المساهمة في توحيد المؤسّستيْن العسكرية والأمنية.

واعتبر لنقي أن تجاهل تلك الدول لهذا الملف العام، يعني أنهم يريدون بقاء الوضع على ما هو عليه، من أجل الاستفادة من الفوضى، وفق قوله.