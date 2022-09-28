العقوري: حريصين على إنجاح جميع البرامج التي تهدف إلى خدمة الليبيين

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عبر الإنترنت، مع فريق من المتخصصين في السفارة الأمريكية؛ قانون الأستقرار الأمريكي وأهدافه.

ونشر مجلس النواب، بيانًا اليوم الأربعاء، أوضح فيه أن مشاركة العقوري جاءت للإطلاع على مساعدة قانون الاستقرار الأمريكي للدول التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، إضافة إلى الاطلاع على أسس التحول الديمقراطي، والاستفادة من الخبرات الأمريكية والدولية في هذا المجال.

بدوره أكد العقوري حرص لجنة الخارجية على إنجاح جميع البرامج التي تهدف إلى خدمة الليبيين، مجددًا حرص لجنة الشؤون الخارجية على متابعة جميع البرامج الدولية التي تشمل جميع مناطق ليبيا، وأن تدار بطريقة شفافة لتحقيق الأهداف بفعالية، وفقًا لبيان مجلس النواب.