عون يبحثُ عودة الشركات البريطانية في مجال الطاقة للعمل في ليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير النفط والغاز، بحكومة الوحدة، محمد عون، مع سفيرة المملكة المتحدة ليبيا كارولين هورندال، عودة الشركات البريطانية للعمل في ليبيا بقطاع النفط والغاز.

الاجتماع الذي عُقد بديوان الوزارة، وشارك فيه، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية ومدير عام الجودة والصحة والسلامة و البيئة و مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية و مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي، تمحور حول آليات تعزيز التعاون ومشاركة الشركات الإنجليزية الرائدة فى مجال استكشاف النفط والغاز فى المناطق البرية و البحرية.

من جهته أكد عون على دور الوزارة في التقليل من الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن الوزارة شكلت لجنة من مختلف قطاعات وبمساهمة الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط للتقليل من الإنبعاثات الضارة، وفقًد للمكتب الإعلامي للوزارة.