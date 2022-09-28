هل تعود الشركات البريطانية للعمل في قطاع النفط الليبي؟

بحث محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مع كارولين هاندرل، السفيرة البريطانية لدى البلاد، إمكانية عودة الشركات الإنجليزية للعمل في قطاع البترول بالبلاد.

جاء ذلك تزامناً مع رسوّ سفينة الإنزال البريطانية «HMS Albion» صباح أمس، في طرابلس، في زيارة هي الأولى لقطعة من البحرية الملكية إلى ليبيا منذ ثماني سنوات.

وقالت وزارة النفط والغاز الليبية إن وزيرها عون استقبل في ديوان الوزارة سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، والوفد المرافق لها، بحضور قيادات من الوزارة. وأوضحت أن عون وهاندرل تباحثا في مجالات تعاون الشركات الإنجليزية، وعودتها للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي، وإتاحة المجال أمام مشاركة الشركات الإنجليزية الرائدة في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية.

وخلال اللقاء تحدث عون عن آليات التعاون المشترك بين البلدين في إطار القوانين النافذة بالدولة الليبية، وبخاصة في قطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أهمية الانتقال «الطاقوي السلس»، والتزام الدولة الليبية عموماً، ووزارة النفط والغاز خصوصاً، بالتقليل من الانبعاثات الكربونية.

كما نوّه إلى أن الوزارة شكّلت لجنة من مختلف قطاعات الدولة لإعداد تصور للدولة الليبية بمساهمة الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد، مشدداً على أهمية دور المملكة المتحدة الاقتصادي والسياسي للمساهمة في استقرار ليبيا.

من جهتها، أكدت السفيرة هاندرل أهمية أمن ليبيا واستقرارها الاقتصادي، مشيرةً إلى أن الشركات البريطانية على استعداد للمساهمة في مجالات التعاون المستقبلي للانتقال الطاقوي، واستخدام الطاقات المتجددة.

وأعلنت السفارة البريطانية في ساعة مبكرة من صباح أمس أن سفينة الإنزال البريطانية «HMS Albion» رست صباحاً في طرابلس، مشيرةً إلى أن هذه أول زيارة للبحرية الملكية إلى ليبيا منذ 8 سنوات. وأضافت السفارة في بيان أن «طاقم السفينة يتطلع إلى يوم مميز مع نظرائهم في البحرية الليبية»، لافتة إلى أن المملكة المتحدة «ملتزمة بالعمل مع جميع شركائنا في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار».